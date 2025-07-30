Хафиз Миргалимов представил документы для участия в выборах Раиса Татарстана

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Хафиз Миргалимов представил свои документы для регистрации в качестве кандидата на выборах Раиса Татарстана. Его выдвижение было поддержано Татарстанским региональным отделением КПРФ.

Мероприятие по приему документов прошло в Центральной избирательной комиссии республики. В нем приняли участие председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев и члены рабочей группы, которая занимается проверкой документов кандидатов.

«Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в Центризбирком республики представляют все выдвинувшиеся кандидаты. Члены рабочей группы проверяют достоверность представленных кандидатами сведений, соответствие их требованиям закона. В течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию принимается соответствующее решение», — отметил руководитель татарстанской ЦИК Андрей Кондратьев.

Выборы главы Республики Татарстан состоятся 14 сентября в рамках Единого дня голосования. В этот день в республике будет открыто 2752 избирательных участка.

В Татарстане в единый день голосования пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).