Хафиз Миргалимов: «История парламента навсегда будет связана с Мухаметшиным»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Член президиума Государственного Совета Татарстана, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Хафиз Миргалимов выступил с речью после заявления Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина о сложении полномочий. Он подчеркнул, что сегодня происходит подведение итогов целой эпохи.

«Волнуюсь! Сегодня мы подводим итоги целой эпохи в жизни татарстанского парламентаризма, который неразрывно связан с именем Фарида Мухаметшина, бессменно бывшего председателем столько лет. Для нашей республики, для всех политических сил ваше имя стало синонимом стабильности, высокой политической культуры и умения держать баланс интересов. Вы были Премьер-министром, затем на протяжении четверти века руководили Госсоветом. За это время менялись экономические циклы, партийные конфигурации, федеральное законодательство, но неизменным оставалось одно – ответственное отношение Фарида Хайрулловича к своему долгу перед Республикой Татарстан и ее жителями. Вы представляли и представляете партию „Единая Россия“, но для нас всегда было очевидно, что в этом зале вы выступали прежде всего как председатель парламента всей республики, как человек, для которого интересы Татарстана выше любой партийной разметки», – подчеркнул выступающий.

Миргалимов отметил, что благодаря Мухаметшину в парламенте всегда удавалось организовать диалог. «В самые интересные периоды политической борьбы, когда страсти за пределами этого зала зашкаливали, у нас здесь, в стенах этого священного зала, сохранялся уважительный тон обсуждения. И в этом ваша личная заслуга», – выразил уверенность глава фракции КПРФ.

По его словам, Мухаметшин прошел длинный путь в политике Татарстана. «Вы прошли большой путь от комсомольского, партийного работника советского времени до одного из наиболее авторитетных региональных спикеров современной России. Нам особенно важно, что в вашей жизни есть этапы, связанные с советской школой управления, с уважением к труду простого человека. Именно эта основа помогла вам выдержать испытания переходных десятилетий», – акцентировал депутат.

Хафиз Миргалимов пожелал Фариду Мухаметшину здоровья и долгих лет жизни: «Мы рассчитываем, что ваш авторитет, опыт и связи в федеральных структурах и дальше будут работать в интересах Татарстана. От имени всей партии КПРФ хочу пожелать здоровья, долгих лет активной деятельности, сил и энергии для новых задач. Как бы ни менялись политические расклады. история татарстанского парламента уже навсегда связана с вашим именем».