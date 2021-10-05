Хадиуллин: Значимость учительского труда растет с каждым годом

Учителя — это люди, которые учат детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. К тому же педагоги всегда должны владеть современными методиками и глубоко осознавать суть перемен в обществе. Справиться с такими задачами могут только те, кто искренне любит свое дело, отметил в своем поздравлении по случаю Дня учителя глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В настоящее время в образовательной сфере Татарстана работают более 36 тыс. школьных учителей, 22,7 тыс. педагогов в детских садах и 6,2 тыс. — в учреждениях дополнительного образования.

«От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником — Днем учителя! Пусть дело, которому вы служите, приносит радость и удовлетворение! День учителя — всенародный праздник: ученики поздравляют своих любимых наставников, выпускники с душевной теплотой вспоминают школьные годы», — говорится в поздравлении.

Министр напомнил, что Татарстан входит в число регионов с высоким уровнем образования, что, безусловно, является заслугой педагогов республики. Так, к примеру, сборная Татарстана одержала победу в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Уфе. Учащиеся завоевали 24 золотые, 34 серебряные, 22 бронзовые медали и 21 медальон за профессионализм. Кроме того, татарстанцы внесли весомый вклад в победу сборной России на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021.

«Степень значимости учительского труда возрастает с каждым годом. Жизнь всегда предъявляет к педагогам высокие требования. Сейчас учитель должен владеть инновационными цифровыми средствами и методиками обучения, глубоко осознавать суть перемен, которые идут в обществе. В современном мире как никогда важно воспитывать в учениках гордость за свою Родину, прививать интерес к своей истории и культуре», — добавил он.

В заключение Хадиуллин поблагодарил всех татарстанских учителей за огромный труд по воспитанию молодого поколения и пожелал им счастья, здоровья и творческих успехов.

В республике ведется строительство и ремонт детсадов, школ, ресурсных центров, других образовательных и связанных с ними учреждений. На эти цели в 2021 году было выделено более 16,5 млрд рублей.

Ежегодно в республике увеличивается количество детей школьного и дошкольного возраста. Так, в 2021 году в школах Татарстана обучаются 449 тыс. детей, в детских садах — 220 тыс., в профессиональных образовательных организациях — 74 тыс., в организациях дополнительного образования детей в сфере образования — 187 тыс.

С момента запуска национальных проектов, с 2019 года, Татарстан принял участие в реализации шести федеральных программ: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание», «Социальная активность». На их выполнение было выделено 10,7 млрд рублей, из которых 9 млрд — федеральные средства.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.