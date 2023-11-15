Хадиуллин: Ждём включения новых учебников по татарскому языку в федеральный перечень

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Минпросвещения России готовит новый перечень федеральных учебников, куда республика ждёт включения дополнительных пособий по татарскому языку. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«В настоящее время Министерство просвещения России готовит новый перечень федеральных учебников. Мы ожидаем включения новых учебно-методических комплексов по родным языкам. Список обновляется ежегодно, этот момент очень серьезный для Татарстана, так как мы заинтересованы в попадании туда наших новых учебников по татарскому языку и переводных по другим предметам», — отметил министр.

Хадиуллин обратил внимание на сложность включения в перечень именно переводных учебников по другим предметам. Такого определения нет, но они представлены как учебники, издаваемые на языках народов России.

ОГЭ по родным языкам в этом году в Татарстане сдали более 2 тыс. учеников, однако, по мнению Хадиуллина, этот показатель недостаточен и в этом направлении нужно продолжать работу.

Также на заседании обсудили работу воскресных школ, где дети получают дополнительную возможность изучать культуру своих народов. Как правило, они осуществляют деятельность на базе домов дружбы народов. Об основных проблемах в этом направлении рассказала директор многонациональной воскресной школы Вахитовского района Казани Маринэ Хухунашвили.

«Открытие отделений подразумевает наличие квалифицированных педагогических кадров. Ввиду специфики школы их не всегда удается найти. С внедрением профессиональных стандартов мы столкнулись с трудностями при подборе кадров. Ранее мы могли принимать на работу носителей языка с высшим непедагогическим образованием. Для решения данной проблемы изыскиваются средства для переподготовки по специальности „педагог дополнительного образования“», — рассказала директор.

Также важным вопросом стало внедрение персонифицированного учёта дополнительного образования. Теперь учреждения должны будут выдавать сертификаты, программы должны стать платными, что может существенно сократить список желающих изучать родной язык, добавила она.

«При этом есть список учреждений, которые не входят в систему персонифицированного учёта. Но органы государственной власти в регионах могут сами определять механизм финансирования для разных образовательных программ. В связи с этим просим исключить нашу школу из системы персонифицированного учёта», — обратилась к депутатам Госсовета директор воскресной школы.