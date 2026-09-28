Хадиуллин: Выпускники Татарстана должны быть конкурентоспособными

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал о продолжении работы по развитию системы образования в республике.

Он также отметил участие педагогов в ежегодном Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

«Не только я принимаю участие, принимают участие наши учителя, ветераны, народные учителя, руководители и учителя, которые подготовили олимпиадников, учителя, которые подготовили школьников-выпускников, которые получили 100 баллов, 200 баллов. Это приятно, потому что все они с удовольствием сегодня пришли на Послание Раиса Республики Государственному Совету и вообще народу нашей Республики», – сказал Хадиуллин.

По его словам, направления, определенные руководством Татарстана, необходимо продолжать. В их числе – дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее образование.

«Главное для нас, чтобы наши выпускники были конкурентоспособны во всех направлениях. Чтобы они были подготовлены, чтобы они имели хорошие коммуникации и компетенции», – отметил министр.

Отдельно Хадиуллин подчеркнул значение воспитания и формирования жизненных ориентиров. Министр также подчеркнул важность отношения к образованию как к ценности.

«Образование – это ценность, это не услуга. Все должны понимать, что образование – это не услуга. Мы никого не обслуживаем, мы даем ценности», – заявил Хадиуллин.