Хадиуллин: «В течение трех лет 32% молодых учителей уходят из школ. Это катастрофа»

В школах Татарстана постепенно растет число молодых учителей, однако проблема дефицита кадров сохраняется. В этом учебном году доля молодых педагогов до 35 лет увеличилась до 20,4%. Несмотря на это, общая потребность в учителях и воспитателях на начало учебного года превысила 2 тыс. человек. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Обсуждение публичных целей и задач Минобра РТ прошло в Общественной палате РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По сравнению с прошлым учебным годом ситуация с кадровой потребностью улучшилась»

В Татарстане наметилась положительная тенденция по привлечению молодых педагогов в школы. В 2025/2026 учебном году доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась с 20% до 20,4%, рассказала начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина накануне на обсуждении публичных целей и задач ведомства в Общественной палате РТ.

«Этот небольшой, но важный рост свидетельствует об эффективности наших мер по привлечению молодежи в профессию», – подчеркнула она.

Сейчас в системе образования Татарстана трудится около 77 тыс. педагогических работников, из них более 32 тыс. школьных учителей и 14 тыс. воспитателей. Средний возраст педагогов в школе составляет 47–48 лет.

Однако, по словам Гатауллиной, несмотря на «внушительную численность педагогического корпуса», проблема нехватки квалифицированных кадров по-прежнему остается. Так, на начало этого учебного года потребность в педагогических работниках составила 2,7 тыс. человек. В том числе не хватает 1,4 тыс. учителей и 611 воспитателей.

«Наиболее востребованными специалистами являются учителя начальных классов, математики, русского языка, физики, иностранного языка, информатики. Это как раз те, кто формирует фундаментальные знания и ключевые компетенции обучающихся», – заявила она.

При этом Гатауллина отметила, что по сравнению с прошлым учебным годом ситуация с кадровой потребностью улучшилась. «Если в прошлом учебном году нам не хватало более 2 тыс. учителей и свыше 800 воспитателей, то сейчас эти показатели снизились, что свидетельствует об эффективности предпринимаемых нами мер», – констатировала она.

Гузель Гатауллина отметила, что в 2025/2026 учебном году доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась с 20% до 20,4% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Закрепилось почти 95% выпускников педколледжей»

Проблема с нехваткой учителей в Татарстане решается за счет выпускников профильных вузов, колледжей и техникумов, уточнила Гатауллина.

В настоящее время в вузах республики по педагогическим направлениям обучается более 18 тыс. студентов. «Ежегодный выпуск по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет порядка 3 тыс. человек. Кроме того, функционирует семь педагогических колледжей, ежегодно выпускающих около или более тысячи специалистов», – заметила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки.

Она подчеркнула, что данные мониторинга трудоустройства выпускников вполне оптимистичные: в прошлом году из 991 выпускника педагогических колледжей 744 трудоустроились в школы, что составило 75%.

«Годом ранее этот показатель составил 74% – из 1019 выпускников 751 человек начал работать в школах. По итогам работы за 2024/2025 учебный год закрепилось почти 95% выпускников педколледжей», – сообщила Гатауллина.

Еще одним решением проблемы дефицита учителей стало привлечение студентов старших курсов к педагогической деятельности. Сегодня в школах и детских садах республики работают более 611 таких студентов, в прошлом году было 630 человек. «Почти половину из них составляют студенты выпускных курсов педколледжей. Практика показывает, что студенты, начавшие педагогическую деятельность на последних курсах обучения, как правило, остаются в профессии. Они быстрее адаптируются к реалиям школьной жизни, успешно преодолевают трудности начального этапа», – сказала начальник отдела министерства.

Кроме того, в республике действуют меры поддержки педагогических работников. «Они направлены не только на привлечение, но и на удержание квалифицированных кадров», – отметила она.

«Задача номер один – повышение статуса учителя. Поэтому мы вводим гранты, надбавки, чтобы в систему образования приходили молодые учителя и в ней закреплялись», – добавил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Мы вводим гранты, надбавки, чтобы в систему образования приходили молодые учителя и в ней закреплялись» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более 60% выпускников вузов педагогических специальностей возвращается в Татарстан»

Для вовлечения молодежи в профессию учителя в школах Татарстана с 2021 года начали открывать психолого-педагогические классы. Сейчас в 220 школах работают 320 педклассов, в них обучается более 5,6 тыс. учеников, рассказала начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова.

«В прошлом году 497 выпускников педагогических классов, одиннадцатых классов из 1395 учащихся поступили на педагогические специальности вузов. В том числе 70 детей поступили в другие вузы России. Это Московский педагогический университет, педагогический университет имени Герцена Санкт-Петербурга, Самарский социально-педагогический университет», – сообщила она.

Шаяхметова уточнила, что в Московском педагогическом университете сейчас обучается 140 татарстанцев. По ее словам, выпускники Набережных Челнов, Бугульминского и Альметьевского районов чаще, чем выпускники из Казани, уезжают на обучение в этот вуз. «Главное, чтобы они вернулись в Татарстан», – заявила она.

Более 60% выпускников вузов педагогических специальностей возвращается в Татарстан, а других специальностей – менее 20%, добавил Хадиуллин.

«Они остаются там, где прошли обучение. Мы, конечно, рады, что наши выпускники вузов востребованы на территории всей страны. Но для нас это тоже проблема», – подчеркнул он.

По словам министра, несмотря на проводимую работу, нехватка учителей в Татарстане ощущается.

«В городских школах у нас не хватает учителей физики, математики, русского языка и литературы, химии, биологии. Конечно, подготовка специалистов ведется. В течение трех лет 32% молодых учителей уходят из системы образования. Это катастрофа. И чтобы вот такого оттока кадров не было, были приняты серьезные меры поддержки», – резюмировал он.