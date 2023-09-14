Хадиуллин: В Татарстане пока не утвердили перечень строительства новых школ

В Татарстане пока не утвердили перечень строительства новых школ. В настоящее время этот вопрос обсуждается. Об этом сообщил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин на 47-м заседании Госсовета РТ.

«У нас и в Казани есть потребность в новых школах. Например, еще в четырех школах на следующий год. В Набережных Челнах большие застройки, создаются новые микрорайоны. Разные модели мы обсуждаем», – рассказал министр образования и науки.

Хадиуллин подчеркнул, что строительство детских садов и школ является в республике приоритетом. Он выразил надежду на то, что появятся новые федеральные программы по строительству образовательных организаций.

Глава Минобрнауки добавил, что в регионе также наблюдается нехватка педагогов. Всего не хватает 425 учителей по русскому языку, математике, иностранным языкам, причем в основном в Казани.

«За счет республики в педагогических вузах Татарстана по били- и полилингвальным траекториям обучаются 745 будущих педагогов. Ежегодно мы получаем 150 молодых специалистов по республиканской программе. Ежегодно наши вузы оканчивают более 1,5 тыс. учителей. Но главная проблема – их закрепляемость», – отметил докладчик.

По его словам, каждый год 1250 специалистов, окончившие педагогические колледжи, идут работать в школы. Их закрепляемость на рабочем месте составляет 80%.

«Но нет ни одной школы, где какие-то предметы не преподаются. Выходим из положения за счет студентов старших курсов, которые могут обучать по основным предметам», – уточнил Хадиуллин.

Он напомнил, что в этом году школы республики приняли 57,5 тыс. первоклассников. «Это самый пик. Со следующего года у нас начнется уменьшение контингента», – констатировал министр.

«Главная задача — сохранить учреждения образования, чтобы не повторять ошибки 1990-х годов. Тогда только в Казани более 100 детсадов было продано, перепрофилировано, поэтому сегодня мы нехватку ощущаем. Объекты образования должны быть сохранены», – резюмировал он.