Хадиуллин: В школах необходимо создать условия для модуля по начальной военной подготовке

Новый предмет по начальной военной подготовке появится в российских школах с 1 сентября 2023 года. В образовательных организациях Татарстана необходимо создать соответствующие условия для запуска курса. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Такой модуль всегда присутствовал в образовательном процессе, сейчас его усиливают. Таким образом, необходимо создать условия. И к этому вопросу мы вернемся, когда будут принято окончательное решение», – сказал глава Минобрнауки.

Минпросвещения России до 1 января разработает документы по этому предмету, до 1 мая будут внесены дополнения, а затем пройдет апробация. «И с 1 сентября 2023 года в школах России, в том числе и Татарстана, появится модуль по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ. Пока так предполагается, потому что окончательно принятых документов нет», – отметил министр.

Хадиуллин добавил, что если решено будет ввести отдельный предмет, то его включат во внеурочную деятельность, которая обязательна для выполнения всеми учащимися.