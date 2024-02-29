Хадиуллин: В России пока нет другого механизма оценивания знаний учащихся, кроме ЕГЭ

Решение об отмене ЕГЭ обсуждается, но может быть принято только на федеральном уровне. На сегодня в России нет другого механизма оценки знаний учащихся, кроме единого государственного экзамена. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Раньше были выпускные экзамены в школах, затем вступительные экзамены в вузах. Получается, ЕГЭ объединяет два экзамена в одном. Если с первого класса с ребенком ежедневно занимаются учителя и оказывают помощь родители, то с ЕГЭ нет проблем. Не нужно нанимать репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, нужно проходить учебный процесс, как положено. Ребенок с первого по 11-й класс должен пройти все модули», — сказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, контрольно-измерительные материалы ЕГЭ ежегодно обновляются, добавляется практическая часть. «Некоторые родители говорят: „Чтобы ставить галочки, никакого логического мышления не нужно”. От этого уходим. Сейчас пишут сочинение, изложение. Практически по всем предметам есть письменная часть», — подчеркнул он.

Министр также заметил, что на основании баллов ЕГЭ у выпускников есть возможность поступить в разные вузы России. «Возможно, в дальнейшем после 11-го класса ЕГЭ останется для тех, кто будет поступать в высшие учебные заведения. Но это только мое личное мнение. Может быть, для того чтобы получить аттестат, не нужно будет сдавать ЕГЭ, просто экзамен по билетам. У нас таких детей около 15%», — отметил он.

Глава Минобрнауки добавил, что более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи и техникумы по конкурсу аттестатов. «Получается, что, боясь сдачи ЕГЭ, поступают в учреждения среднего профессионального образования. И они занимают места тех, кто действительно хочет получить рабочие профессии. В этом вопросе будет изменение», — заключил Хадиуллин.