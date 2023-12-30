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Хадиуллин: В 2023 году провели много мероприятий для признания особого статуса учителей
2023-й был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, за это время было реализовано много мероприятий и проектов, направленных на признание особого статуса учителей и ветеранов педагогического труда. Об этом глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сказал в поздравительной телеграмме по случаю наступающего Нового года.
«Благодаря поддержке и вниманию к учительскому сообществу республики со стороны нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова в уходящем году были возобновлены гранты для молодых учителей „Наш новый учитель“, готовится к изданию книга о 100-летнем пути развития системы образования Татарстана, начата работа по созданию сквера и установке памятника учителю на набережной Казанки, ведется большая работа по созданию музея образования „Белем“ на территории КФУ», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте министерства.
Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что было сделано многое, однако впереди еще больше работы. Он пожелал всем школьникам ярких новогодних каникул, а студентам — отличной сдачи сессии.
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