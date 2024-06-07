Хадиуллин: У школьников Татарстана есть интерес к иностранным языкам

Единый государственный экзамен по иностранным языкам (устная часть) и по информатике в компьютерной форме сдадут выпускники 7 и 8 июня. В Татарстане на ЕГЭ по иностранным языкам заявились 2020 одиннадцатиклассников. Об этом сообщил журналистам глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Интерес к иностранным языкам у школьников Татарстана есть. Наряду с русским языком, родными языками дети должны знать иностранные языки», — сказал министр образования и науки во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.

Хадиуллин отметил, что ежегодно из общего количества участников ЕГЭ около 20% выпускников сдают экзамен по иностранным языкам.

Он уточнил, что устная часть ЕГЭ по иностранным языкам продолжается 17 минут, кроме экзамена по китайскому, на который выделено 14 минут.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В этом году экзамен по английскому языку сдаст 1991 выпускник Татарстана, немецкий сдадут 12 школьников, французский — 11. В прошлом году английский язык сдавали 1884 выпускника, немецкий — 11, французский — 14. «Видим, что динамика положительная», — подчеркнул Хадиуллин.

Сегодня устную часть ЕГЭ по английскому языку сдали 456 человек, а еще четыре — по немецкому.

В аудиторию проведения экзамена участникам ЕГЭ разрешили взять с собой только заполненный бланк регистрации, документ, удостоверяющий личность, и черную гелевую ручку.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Экзаменационная работа выполняется на компьютере, используются наушники и микрофон. Задания отображаются на мониторе, а ответы выпускники произносят в микрофон. В специально оборудованную аудиторию участников ЕГЭ приглашают по случайно определенной очередности. До аудитории проведения экзамена их сопровождает организатор.

Письменную часть выпускники сдадут 11 июня. Экзамен продлится 3 часа 10 минут, по китайскому — 3 часа.

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам, включая устную и письменную часть, утвердят до 26 июня. Минимальный балл по этому экзамену составляет 22.

Выпускники, желающие улучшить результат ЕГЭ по иностранному языку, смогут пересдать его 4 и 5 июля.