Хадиуллин: Студенты Татарстана смогут проходить практику в Индии

В вузах Татарстана на сегодняшний день обучается почти тысяча студентов из Индии. 120 из них получают образование в КФУ. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на полях Петербургского международного экономического форума.

«В дальнейшем мы обязательно продолжим сотрудничество с Индией. У нас есть замечательная республиканская программа „Алгарыш“, и в рамках этой программы наши студенты тоже будут проходить практику в Индии», — рассказал министр представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой на полях ПМЭФ.

Хадиуллин обратил внимание на то, что еще 870 индийских студентов из 996 сейчас обучаются в медицинском вузе республики, пять — в Иннополисе и один — в КАИ.

«По нашему направлению, как Вы видите, только что была встреча с послом Индии. Конечно, наши страгетическо-тактические цели и цели по выходу на международный уровень очень серьезные», — подчеркнул он.