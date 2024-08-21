Хадиуллин: Средняя зарплата учителей в Татарстане составляет 53 тыс. рублей

Средняя заработная плата учителей в школах Татарстана составляет 53 тыс. рублей. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Но это не за одну ставку, за 1,5 ставки. Это средняя зарплата. У кого-то меньше, у кого-то – больше», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в Татарстане есть нехватка учителей, из-за этого 35% педагогов работают на 1,5 ставки.

«Это большая нагрузка. 50% учителей основных предметов – русского языка и математики – тоже имеют большую нагрузку. На сегодня вопрос с дефицитом учителей пока не решен», – подчеркнул он.

При этом ежегодно вузы республики выпускают более 4 тыс. педагогов, еще тысячу – педагогические колледжи.

«Огромное количество учителей выпускается, но не все трудоустраиваются. Закрепляемость не совсем хорошая, поэтому проблема кадров остается», – заявил министр.

По словам Хадиуллина, 25% педагогов республики – молодые учителя.

«У нас всего 10% мужчин-учителей, остальные – женщины. Наше образование держится на хрупких женских плечах. Мы им за это благодарны. Есть люди пенсионного возраста – это наставники, которые дают прекрасные знания. Их около 21%», – заключил спикер.