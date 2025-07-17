Хадиуллин сообщил о разработке новых учебников по татарскому языку и литературе

В Татарстане продолжается разработка нового поколения учебников по татарскому языку и литературе. На сегодняшний день 86 учебников включено в федеральный перечень. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Государственного Совета РТ.

Хадиуллин рассказал о реализации программ развития образования в Республике Татарстан в 2024/25 году. Министр также остановился на вопросах, касающихся системы национального образования в Татарстане.

«В целях развития языков и сохранения национального баланса народов, проживающих в республике, реализуется государственная программа по сохранению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков РТ. В 2024/25 учебном году образование в республике было организовано на 5 языках. В области родного языка и литературы велось обучение 8 языкам.

Хадиуллин рассказал, что сейчас успешно работает сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». Также он отметил нововведения в образовательной системе.

«С 1 сентября в рамках уроков истории в 5-7 классах отдельным модулем будет преподаваться история нашего региона. Татарстан был в числе 32 регионов, включенных в пилотный проект по подготовке этих учебников. По заказу Минобрнауки России совместно с учеными Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук, Казанского федерального университета разработаны учебно-методические комплекты для 5-7 классов. В настоящее время они находятся на федеральной экспертизе. В соответствии с приказом министерства за регионами компактного проживания татар закреплены муниципалитеты республики», – сказал он.

По словам министра, налажены контакты с зарубежными регионами и странами.

«Татарским образовательным центрам, расположенным в регионах России и странах ближнего зарубежья, оказывается постоянная методическая помощь. В прошлом году Дни татарского образования были организованы в Свердловской, Нижегородской областях и Республике Беларусь. Это мероприятие стало эффективной площадкой для обмена опытом», – сказал он.

Юлай Низамов