Хадиуллин: Сегодня экзамен по русскому языку сдают почти 12 тыс. учащихся Татарстана

Сегодня в Республике Татарстан проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Пункт проведения экзамена (ППЭ) на базе казанской школы №89 посетил министр науки и образования РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сегодня экзамен по русскому языку сдают почти 12 тыс. детей из Татарстана. В 94 пунктах приема экзамена, из которых 83 находятся в общеобразовательных учреждениях и еще 11 — на дому. Кроме того, в проведении экзамена задействованы почти 5 тыс. педагогов», — сообщил министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хадиуллин добавил, что в этом году массовые экзамены будут проходить два дня. Так, завтра экзамен будут сдавать еще примерно 4 тыс. школьников в 30 пунктах проведения. Он также отметил, что все ППЭ оборудованы всем необходимым, а педагоги прошли соответствующее обучение.

Помимо этого, глава Минобрнауки РТ подчеркнул, что в этом году будет использована новая технология сдачи экзамена. «Детей рассаживают по местам, после чего по защищенным каналам мы получаем, распечатываем и раздаем задания. В конце экзамена готовые работы сканируются в этой же аудитории и отправляются в Республиканский центр обработки информации», — пояснил он.

В завершение министр сообщил, что результаты экзамена по русскому языку станут известны 17 июня. Он также напомнил, что ЕГЭ-2022 начался 26 мая со сдачи предметов по выбору — географии, литературе, химии. Эти дисциплины выбрали почти 3,2 тыс. учащихся из Татарстана. Для них были подготовлены 49 пунктов проведения экзамена, в организации испытаний участвовали свыше 2 тыс. педагогов.

После своего выступления Хадиуллин обошел учебные аудитории, где дети ожидали начала экзамена. Он проверил, всё ли готово к началу, и пожелал успешной сдачи всех экзаменов, а также благополучного поступления в выбранные высшие учебные заведения.