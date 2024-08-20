Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хадиуллин расскажет о подготовке к 1 сентября и развитии образования в РТ
Завтра, 21 августа, в Татарстане состоится прямой эфир с участием главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина.
Министр расскажет, как республика готовится к новому учебному году, а также о ремонте школ, новых образовательных программах и развитии системы образования Татарстана в целом.
Пользователи могут задать вопросы министру в комментариях в официальном телеграм-канале Республики Татарстан. Также Хадиуллин ответит на обращения, поступившие во время трансляции.
Эфир стартует в 10.00. Присоединиться к нему можно во «ВКонтакте» и Telegram.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»