Хадиуллин расскажет о подготовке к 1 сентября и развитии образования в РТ

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 21 августа, в Татарстане состоится прямой эфир с участием главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина.

Министр расскажет, как республика готовится к новому учебному году, а также о ремонте школ, новых образовательных программах и развитии системы образования Татарстана в целом.

Пользователи могут задать вопросы министру в комментариях в официальном телеграм-канале Республики Татарстан. Также Хадиуллин ответит на обращения, поступившие во время трансляции.

Эфир стартует в 10.00. Присоединиться к нему можно во «ВКонтакте» и Telegram.