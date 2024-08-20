news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 20 августа 2024 12:34

Хадиуллин расскажет о подготовке к 1 сентября и развитии образования в РТ

Скопировать ссылку
Хадиуллин расскажет о подготовке к 1 сентября и развитии образования в РТ
Ильсур Хадиуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 21 августа, в Татарстане состоится прямой эфир с участием главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина.

Министр расскажет, как республика готовится к новому учебному году, а также о ремонте школ, новых образовательных программах и развитии системы образования Татарстана в целом.

Пользователи могут задать вопросы министру в комментариях в официальном телеграм-канале Республики Татарстан. Также Хадиуллин ответит на обращения, поступившие во время трансляции.

Эфир стартует в 10.00. Присоединиться к нему можно во «ВКонтакте» и Telegram.

#Ильсур Хадиуллин #прямой эфир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100