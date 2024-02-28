Хадиуллин расскажет, как нацпроект помогает раскрыть таланты школьников из Татарстана

Как в Татарстане реализуется национальный проект «Образование» и какие изменения это принесло в работу с талантливыми детьми и формирование среды для их развития, расскажет глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Прямой эфир #ТатарстанОнлайн с его участием пройдет 29 февраля.

С 10 утра министр начнет освещать итоги работы ведомства за 2023-й, расскажет о планах на текущий год и будет отвечать на вопросы жителей республики. Присоединиться к трансляции можно в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

Организаторы отмечают, что на самые актуальные вопросы Хадиуллин ответит во время эфира, а по остальным пользователям дадут пояснения после завершения программы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.