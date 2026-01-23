Хадиуллин рассказал, что все школы и вузы РТ перешли на национальный мессенджер MAX

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все образовательные организации Татарстана завершили переход на национальный мессенджер MAX, а число пользователей платформы в республике превысило 500 тыс. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что процесс перехода оказался простым и удобным для педагогов, школьников, студентов и их родителей. Для этого требовалось лишь установить приложение, после чего специальный бот автоматически перенес все чаты.

Хадиуллин также сообщил, что уже в декабре пользователям стали доступны новые сервисы. Среди них – официальные школьные каналы, возможность оплаты детского сада, цифровой студенческий билет, а также подтверждение статуса многодетной семьи с помощью цифрового ID.

По данным министра, на сегодняшний день число пользователей мессенджера Max в образовательной сфере достигло 502 405 человек, а их активность составляет 100%.