Хадиуллин рассказал, что в районах Татарстана сохраняется потребность в новых школах

Несмотря на активное строительство школ в Татарстане в последние несколько лет, во многих населенных пунктах все еще остается потребность в них. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«К ближайшему 1 сентября будут сданы еще две школы и три новых корпуса, один из них открываем сегодня в Кукморе. Еще три объекта – в 2026 году. При этом еще остается потребность в новых школах в Куюках, Нижнекамске, Зеленодольском, Высокогорском и других районах», – отметил в беседе с «Татар-информом» Хадиуллин.

Также он уточнил, что вопрос создания новых школ не отброшен и находится на постоянном контроле.

«Появляются новые микрорайоны, которые мы должны обеспечить всей социальной инфраструктурой», – добавил министр образования и науки РТ.

За последние пять лет были построены 48 школ и 59 детских садов, в 600 школах были отремонтированы пищеблоки.

Активно реализуется и программа капитального ремонта: с 2012 года отремонтированы более 1 тыс. школ и свыше 500 детских садов.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в открытии нового корпуса средней школы №3 в Кукморе.

Строительство школ соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».