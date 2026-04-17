Хадиуллин призвал усилить сотрудничество регионов в сфере образования

На форуме «Туган тел», который прошел в Казани, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин обозначил задачу вывести сотрудничество между районами республики и регионами России в сфере образования на новый уровень.

По его словам, муниципалитеты Татарстана должны активнее участвовать в оказании методической и практической помощи соотечественникам, проживающим в других регионах.

Уже есть положительные примеры такой работы. Так, Дрожжановский район сотрудничает с Чувашией, Апастовский – с Пензенской областью и Ставропольским краем, а Зеленодольский район выстроил тесные связи с Курганской и Нижегородской областями.

Министр отметил, что такие горизонтальные связи полезны для обеих сторон и способствуют укреплению национальной системы образования.

Хадиуллин обратился к руководителям районов с призывом активнее включаться в эту работу. Он подчеркнул, что задача по развитию сотрудничества с регионами уже поставлена, такие связи приносят взаимную пользу и усиливают национальное образование.

При этом Казань, по его словам, уже ведет серьезную работу в этом направлении, и теперь важно, чтобы к ней подключились и другие муниципалитеты.

Камиля Билалова