Хадиуллин призвал школы работать в единой связке с детскими садами и родителями

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании форума «Туган тел» обратил внимание на эффективность связки «семья – детский сад – школа» в вопросе обучения ребенка родному языку.

«Если мы будем перекладывать всю ответственность на родителей, то этим лишь усложняем вопрос. Детский сад винит родителей, школа кивает на садик… В этом случае работа должна вестись в тесной связке «семья – детский сад – школа», и только так эта работа будет эффективной», – уверен министр.

В качестве положительного примера он привел совместную работу детского сада №209 с татарским языком воспитания и татарской гимназии №1 в Казани.

«Между этими учреждениями идет сотрудничество и довольно большая роль в этом родителей», – сказал министр.

Ильсур Хадиуллин также упомянул успешный опыт школ в регионах.

«Это коллективы татарской гимназии города Саратов и школы "Яктылык" Самарской области. Знаменитая в республике татарская гимназия №2 имени Шигабутдина Марджани, образец национального воспитания татарская гимназия имени Рината Фардиева в Заинске, команда учителей гимназии села Муслюмово», – перечислил руководитель министерства.

Хадиуллин подчеркнул, что лучший возраст для изучения языка – до 6–7 лет.

«На формирование речи дается очень ограниченное время, и игнорирование этого периода создает в будущем ребенку дополнительные трудности», – напомнил он.