Хадиуллин призвал контролировать формирование списков абитуриентов-целевиков

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин попросил глав муниципальных образований взять под личный контроль формирование районного списка абитуриентов, претендующих на целевое обучение.

«Хорошим механизмом подготовки кадров для нужд конкретного района и образовательной организации является целевое обучение. Однако его мы не используем в полной мере», – сказал министр на совещании в Доме Правительства РТ.

Хадиуллин подчеркнул, что в прошлом году в вузах Татарстана на подготовку кадров по педагогическим специальностям выделили 198 целевых мест. Претендентами стали 149 абитуриентов, из которых поступили только 99 человек или всего 50% от квоты.

Министр заметил, что «причин такой ситуации несколько», назвав некоторые из них. В частности, с 2019 года по закону заказчик должен предоставить материальную поддержку целевику, а работодатель берет на себя ответственность по его трудоустройству. «Не все образовательные организации, особенно в сельской местности, имеют такую возможность», – пояснил глава Минобрнауки.

Кроме того, по его словам, у некоторых абитуриентов, которые заявлены районами на целевое обучение по педагогическим специальностям, очень низкие результаты ЕГЭ. «Полагаем, что в учительскую профессию не должны попадать случайные люди», – отметил докладчик.

Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ подают документы для участия как в общем конкурсе, так и в целевом обучении. «В случае если они проходят в обоих конкурсах, они отказываются от целевого обучения и идут на обычную бюджетную форму обучения, поскольку там нет дополнительных обязательств», – уточнил он.

В Татарстане с 2016 года оказывается стипендиальная поддержка подготовки будущих учителей. Этот республиканский проект в первую очередь направлен на подготовку педагогов для сельской местности. «Сегодня его участниками являются почти 650 студентов, которые учатся в КФУ и НГПУ. Половина из них обучается для работы в полилингвальной образовательной среде», – рассказал Хадиуллин.

Студенты-целевики получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. рублей. После окончания вуза они должны отработать в школе не менее пяти лет. В прошлом году состоялся первый выпуск по этой программе, все 150 молодых учителей трудоустроились в школах республики.

«Но не все районы используют возможности этого проекта. Например, несмотря на прогнозные потребности в учителях, Менделеевский и Спасский районы в этом году не подали ни одной заявки. Недостаточная работа ведется в Нижнекамском, Мензелинском, Верхнеуслонском, Аксубаевском, Заинском районах. В то же время активными участниками проекта являются Арский, Балтасинский, Лаишевский, Сабинский районы», – констатировал глава Минобрнауки.

В системе образования Татарстана работает более 64 тыс. педагогов, в том числе около 32 тыс. учителей. Укомплектованность школ педагогическими кадрами на конец этого учебного года составила 99,6%.