Хадиуллин: Приоритетом методической службы должно быть адресное сопровождение учителя

Приоритетом методической службы Татарстана должно быть адресное сопровождение учителя. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на первом республиканском форуме методистов.

«Ставя перед собой задачи на предстоящий учебный год с учетом проблемных зон, нам необходимо видеть главную цель – приоритетом методической службы должно быть адресное сопровождение учителя, а через это – повышение качества школьного образования», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что проведенный мониторинг в муниципалитетах показал проблемные зоны современной методической работы. В частности, у сотрудников отсутствуют представления о современных целях и задачах методического сопровождения педагогов, инструменты адресной поддержки учителей в соответствии с их профессиональными дефицитами. Кроме того, выявлены такие проблемы, как устаревшие формы обучения и недостаточный уровень использования цифровых технологий.

«Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, ставят перед методической службой республики новые задачи – находить более эффективные подходы к организации методического сопровождения учителя в реализации обновленных ФГОС, формировании функциональной грамотности, повышении цифровой компетентности, воспитательной составляющей образовательного процесса», – подчеркнул он.

В связи с этим, по мнению министра, профессиональный диалог должен стать частью постоянной работы методической службы. «Так происходит обогащение практики учителя, мотивация к вопросам профессионального роста», – заметил он.

Глава Минобрнауки добавил, что приоритетные направления методической работы по поддержке и профессиональному росту учителей, развитию института наставничества должны стать основой плана мероприятий Года педагога и наставника в 2023 году.