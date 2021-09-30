Хадиуллин предложил разработать порядок использования населением школьных спортзалов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин предложил муниципалитетам разработать порядок использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры школ во внеучебное время. Об этом глава Минобрнауки заявил сегодня на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

«Вношу предложение муниципальным органам управления образования провести мониторинг и составить перечень объектов инфраструктуры, предполагаемых для использования в массовых занятиях спортом», — сказал Хадиуллин.

Министр упомянул, что указом Президента России Владимира Путина определены национальные цели развития до 2030 года, среди которых — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Установлен один из целевых показателей, характеризующих достижение указанных национальных целей, — увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Однако не все физкультурно-спортивные организации имеют собственную спортивную инфраструктуру, позволяющую полностью реализовывать уставные цели и образовательные программы в области физкультуры и спорта», — добавил он.

По мнению главы Минобрнауки, эту проблему можно решить путем сетевого взаимодействия школ с физкультурно-спортивными организациями и клубами, которые также решают вопросы вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом различных категорий населения. «У нас такой опыт есть. Многие образовательные программы мы реализуем, заключая соглашения и договоры с другими учреждениями», — заметил он.

Хадиуллин подчеркнул, что по поручению Президента России к 2024 году почти во всех общеобразовательных организациях должны быть созданы школьные спортивные клубы и школьные театры. «Это две очень большие задачи. В этом направлении Татарстан ведет большую работу в рамках утвержденной дорожной карты», — продолжил он.

Министр уточнил, что на начало 2020–2021 учебного года в 1403 школах республики функционировало 1625 спортивных залов. В этом учебном году в объединениях и секциях физкультурно-спортивной направленности занимаются 50% школьников от их общего количества. Ежегодно в 84 организациях дополнительного образования работают около 1,8 тыс. объединений физкультурно-спортивной направленности.

«В образовательных учреждениях осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Они предусматривают организацию пропускного и внутриобъектного режимов и исключают бесконтрольное пребывание посторонних лиц», — отметил Хадиуллин.

Таким образом, вопрос доступности спортивной инфраструктуры школ относится к компетенции региональных и муниципальных органов власти, в ведении которых находятся образовательные организации.

Председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин сообщил, что вопрос использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры учебных заведений затронул на совещании Президент республики Рустам Минниханов, поручив обсудить его с главами муниципалитетов.

В заседании принял участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Фоторепортаж Владимира Васильева: