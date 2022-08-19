Хадиуллин предложил районам проводить родительские онлайн-собрания в новом учебном году

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин предложил муниципалитетам в новом учебном году проводить родительские онлайн-собрания. Об этом министр образования и науки заявил на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки.

«Предлагаем организовать подобный формат работы в каждом муниципалитете. Это позволит руководителям районов, органов управления образованием напрямую общаться с родительской общественностью и обеспечит родительский контроль за процессом образования», – сказал докладчик.

Хадиуллин напомнил, что в 2020 году при Минобрнауки создан Республиканский совет родителей. Ежеквартально министерство проводит родительские собрания в формате онлайн с одновременным подключением до 20 тыс. участников.

На них рассматриваются вопросы воспитания подростков, психологического сопровождения детей, попавших в трудные жизненные ситуации, а также вопросы безопасности и профилактики безнадзорности.

«Миссия школы – воспитывать не только детей, но и родителей», – подчеркнул министр.