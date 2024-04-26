Хадиуллин предложил готовить в КФУ переводчиков для министерств и ведомств Татарстана

В Татарстане наблюдается проблема с нехваткой переводчиков министерствах и ведомствах либо с их недостаточной квалификацией. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабинете Министров РТ заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По его словам, чтобы решить эту проблему, можно начать подготовку переводчиков в Казанском федеральном университете, а для уже действующих специалистов организовать практические курсы повышения квалификации, направленные на работу с текстами нормативных правовых актов. Провести их можно на базе Высшей школы государственного и муниципального управления.

По словам министра, в Татарстане опубликовано 2099 нормативных правовых актов на русском языке, на татарском — 2087, что составляет 99%. Такой же процент составляет количество переведенных на татарский язык новостных сообщений.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил в течение месяца завершить перевод всех нормативных правовых актов, а также взять на контроль качество переводов.