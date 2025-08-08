Хадиуллин поздравил первого директора казанской школы №18 с вековым юбилеем

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил со 100-летием Олимпиаду Краснову – первого директора казанской школы №18 с углубленным изучением английского языка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Олимпиада Краснова родилась в 1925 году в Саратовской области. Переехав в Казань, она сначала поступила в химико-технологический институт, но позже сменила направление и окончила факультет иностранных языков Казанского педагогического института.

После женщина стала работать учителем в школе №24, а в 1959 году возглавила только что открытую школу №18. Под ее руководством в 1966 году состоялся первый выпуск учеников по новой десятилетней системе обучения.

Хадиуллин отметил, что благодаря усилиям Олимпиады Красновой школа получила крепкую основу и до сих пор сохраняет высокий уровень подготовки.

«В самом Вашем имени – Олимпиада – заложено стремление к вершинам, и Вы всю жизнь соответствовали ему, покоряя профессиональные высоты и вдохновляя на это своих учеников. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла и радости от осознания того, что созданная Вами школа продолжает нести свет знаний новым поколениям», – сказал министр.