Хадиуллин назвал основные причины отчисления иностранных студентов из вузов Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последние пять лет число иностранных студентов, обучающихся в Татарстане, увеличилось на 50%. При этом в вопросах их адаптации остается ряд проблем. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на круглом столе, который прошел в КФУ в рамках заседания Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов.

«На конец 2022-2023 учебного года в Татарстане обучалось почти 21 тыс. иностранных студентов из 128 стран. Это около 15% от общего числа обучающихся вузов республики. Из общего числа иностранных студентов только 7% учится по квотам Россотрудничества», – сказал глава Минобрнауки.

Самое большое число зарубежных студентов приехали на обучение в Татарстан из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Ирана и Египта. Больше всего иностранцев учится в КФУ, уточнил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом Хадиуллин заметил, что ежегодно по различным причинам из вузов республики отчисляется от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранцев. Одной из главных причин является слабое владение русским языком, что не позволяет им осваивать образовательные программы в полном объеме, пояснил он.

«В результате появляются академические задолженности, несвоевременная сдача государственных экзаменов и последующее отчисление», – подчеркнул министр.

В связи с этим он рекомендовал вузам использовать различные формы работы с иностранными абитуриентами и первокурсниками для повышения их уровня владения русским языком. Глава Минобрнауки также предложил вузам переработать контрольно-измерительные материалы, повысив уровень заданий по русскому языку на вступительных испытаниях для иностранных граждан.

По словам Хадиуллина, вторая причина отчисления – финансовые затруднения, возникающие при оплате за обучение. Он рекомендовал вузам рассмотреть возможность предоставления рассрочки или распределения оплаты за обучение, а в некоторых случаях – снижение ее стоимости.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор КФУ Ленар Сафин добавил, что сейчас в Казанском федеральном университете обучается более 11 тыс. иностранных студентов. По этому показателю вуз занимает второе место в России после РУДН. «В прошлом году университет открыл филиал в Узбекистане, в этом году уверенно идем к открытию филиала в Каире», – заявил он.

Проректор КФУ Тимирхан Алишев рассказал, что университет обсуждает с китайскими инвесторами возможность организации общежития для студентов из Китая. «В ряде регионов есть такая практика, когда представители, инвесторы стран выкупают здания, организуют общежития для своих студентов. У нас такая практика есть с Ираном. Параллельно стоит задача, чтобы не организовывали заселение студентов из одной страны в одно общежитие, чтобы не создавать национальные анклавы. Это тоже является определенной проблемой», – отметил он.

В Татарстане функционируют 45 вузов, включая государственные и негосударственные организации. В них обучается более 143 тыс. студентов, проинформировала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.