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Хадиуллин: Многие школы предпочитают шестидневку из-за большой нагрузки на детей
В Татарстане есть возможность перейти на пятидневное обучение, но многие школы предпочитают шестидневку, поскольку нагрузка на детей очень большая. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.
«В рамках внеурочной деятельности школьники посещают различные кружки и занятия. И особенность республики заключается в том, что должны быть сохранены родные языки. Должны быть созданы условия, чтобы дети в течение недели получали полноценное питание. Появляются новые предметы», – сказал глава Минобрнауки.
Он отметил, что решение о переходе на пятидневку принимает школа совместно с родителями учеников. Есть районы республики, которые отказались от пятидневного обучения из-за большой нагрузки на детей, добавил Хадиуллин.
«Каждый день у ребенка пять занятий, потом он идет в кружки и секции. Ребенок приходит домой уставшим. Надо думать о здоровье своих детей», – подчеркнул он.
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