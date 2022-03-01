Хадиуллин: Конкурс в колледжи огромный, поэтому нужно думать, как увеличить цифры приема

В Татарстане конкурс в учреждения среднего профессионального образования составляет 7-8 человек на место. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече членов сборной республики по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

«Конкурс в учреждения СПО огромный, поэтому мы должны думать о том, как увеличить контрольные цифры приема, но не за счет закрытия каких-то организаций. Каждая из них имеет огромное значение», – заявил глава Минобрнауки РТ.

По словам Хадиуллина, в колледжах и техникумах Татарстана обучаются более 73 тыс. студентов. Всего в республике 98 учреждений среднего специального образования, в их системе – свыше 200 специальностей.

«Наши главные задачи – оснащение учреждений, поставка нового оборудования, обеспечение молодыми кадрами», – подчеркнул он.