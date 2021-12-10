Хадиуллин: Имея уникальную платформу «Ана теле», не полностью используем ее возможности

Возможности онлайн-школы «Ана теле» татарскими диаспорами используются не в полной мере. Такое мнение выразил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

«Обращаем внимание руководителей на необходимость информирования татарских диаспор о проекте „Ана теле”. К сожалению, имея такую уникальную платформу, мы не в полной мере используем возможности данного курса», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что для желающих изучить татарский язык онлайн-школа «Ана теле» действует с неограниченным правом доступа. На сегодня в ней зарегистрировано более 28 тыс. пользователей, из них свыше тысячи — из зарубежных стран.

По его словам, наиболее активно пользуются этим ресурсом обучающиеся из Казахстана, Турции, Америки, Японии, Узбекистана, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей.

Министр также сообщил, что в этом году в Институте развития образования 40 учителей татарского языка и литературы из 13 субъектов РФ прошли курсы повышения квалификации. Ежемесячно проводятся методические вебинары для руководителей и учителей татарского языка и литературы из российских регионов. На 2022 год запланировано проведение таких курсов для 25 учителей по специальности «Учитель татарского языка и литературы».

Хадиуллин отметил, что ежегодно за счет республиканского бюджета осуществляется обучение в вузах Татарстана иностранных студентов — наших соотечественников. В 2020–2021 учебном году 22 представителя татарской диаспоры из зарубежных государств проходят обучение в КФУ, еще один студент из Китая учится в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин добавил, что в этом году было запланировано проведение 386 Сабантуев в 56 регионах России и 33 странах. Но в связи с пандемией нового коронавируса состоялись лишь 119 Сабантуев, участие в которых приняли более 150 артистов и мастеров.

«Ведется большая исследовательская работа по изучению идентичности татарского народа. А оцифровка архивов и библиотечных фондов республики открыла соотечественникам доступ из любой точки мира к более чем 90 тыс. электронных книг, размещенных в Национальной электронной библиотеке», — заметил он.

При этом, по его мнению, имеются проблемы, связанные прежде всего с сохранением национальной идентичности татарского народа. «Татарский язык, оставаясь главным маркером этнической самоидентификации татар, в последние годы теряет свои позиции за пределами России, снижается уровень владения языком, мотивация к его изучению, сокращается сфера его применения. В то же время огромная работа проводится. И здесь нужно обратить внимание наших соотечественников на необходимость активизации работы по сохранению и популяризации татарского языка и культуры», — заявил он.

В этом году на базе Министерства промышленности и торговли Татарстана была создана рабочая группа по сотрудничеству в торгово-экономической сфере с соотечественниками, проживающими за пределами республики. Заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов рассказал, что в течение года были заключены 30 соглашений и планов мероприятий по их реализации с партнерами из 14 зарубежных стран и 16 регионов России.

«Эти документы помогают планировать предстоящую работу на многие годы вперед, — уточнил он. — Ряд проектов уже успешно реализуется во Франции совместно с „Казанским пороховым заводом”, „Рацином”, „Агросилой”, „Татспиртпромом”».