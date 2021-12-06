Хадиуллин: Говорить об обязательном переводе всех школ на пятидневку неправильно

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, сколько школ в республике перешли на пятидневное обучение. Об этом глава Минобрнауки рассказал во время прямого эфира, прошедшего в соцсети Instagram.

«Республика переходит на пятидневку. У нас есть школы в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, в сельских районах, которые перешли на пятидневку. Но говорить о том, что все школы должны на нее перейти, тоже не совсем правильно», — заявил Хадиуллин.

По его словам, согласно закону «Об образовании», вопрос перехода на пятидневку решает сама школа совместно с родителями. «Каждая школа, каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно с учетом рекомендаций. При этом учебный план должен быть реализован полностью. То есть все предметы должны быть сохранены, чтобы дети изучали русский и родные языки, предметы естественнонаучного цикла, математического профиля в полном объеме. Это не так-то просто», — заметил министр.

Глава Минобрнауки также добавил, что есть родители, которые хотят, чтобы их дети учились по субботам, поскольку им нужно работать. Кроме того, по его словам, многие родители понимают, что шестидневная нагрузка распределится на пять дней.

«Когда нагрузка большая, дети устают. Мы уже проводили исследования. Поэтому давайте не будем торопиться. Мы должны принимать решение, думая о здоровье наших детей», — заключил он.

В этом учебном году пятидневное обучение организовано в начальных классах 25 из 83 школ Казани. В Нижнекамске 35 школ перешли на пятидневку, в Альметьевске — семь, а в Алексеевском районе — 23.