Хадиуллин: Гарантирую, что образование в Татарстане не станет просто услугой

Отношение к образованию как к обычной услуге глубоко ошибочно. Это одна из важнейших ценностей, которую нельзя оцифровать, как, впрочем, и учителей. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Министр отметил, что сейчас, как и в Советском Союзе, образование детей полностью зависит от личности учителя, в особенности от преподавателя начальных классов, который закладывает фундамент в каждом из своих учеников.

«Хорошо, что далеко не все в последнее время относились к образованию как к услуге, подобные ошибочные взгляды должны быть вовремя приостановлены, — подчеркнул он. — Я могу вам гарантировать, что образование в нашей республике для учителей и родителей не станет услугой. Услуг сейчас много, идет их цифровизация, но оцифровать учителей, образование и сделать из всех роботов мы не можем».

Он отметил, что обучение ребенка обязательно должно вестись в живом общении с учителем, проходящем офлайн. Поэтому Татарстан выступает против отрыва от школьной системы и семейного обучения.

Кроме того, оказывать помощь учителю должны родители учащегося. Школа не должна быть единственным местом, где ребенок обучается и воспитывается.

«Если в семье нет воспитания, нет нормальных взаимоотношений между родителями и детьми — это большой минус и откладывает отпечаток на каждом ребенке. Хотелось бы, чтобы семья начинала воспитывать, а мы продолжали», — резюмировал Хадиуллин.

При этом одна из важных задач, стоящих перед родителями, подчеркнул министр, — внушить ребенку уважение к учителю, а не осуждать и обсуждать его.