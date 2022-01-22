Хадиуллин договорился о сотрудничестве с министром по развитию технологий Узбекистана

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время рабочей поездки встретился с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзодом Шерматовым. Они провели переговоры о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам развития IT-образования, подготовки специалистов и расширения обмена информацией в сфере образования», – отметили в ведомстве.

Кроме того, прошли переговоры с представителями группы «Иннополис» о развитии информационно-коммуникационных технологий, совместной реализации проектов по цифровой экономике, сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров.

«Достигнута договоренность и о расширении сотрудничества с IT-Park с целью организации аутсорсинга IT-услуг», – уточнили в министерстве.

Ильсур Хадиуллин в составе делегации Татарстана также посетил моноцентр «Ишга мархамат» в Ташкенте.