Хадиуллин: «Были годы, когда выделяли 640 и 850 рублей на учебники. Затраты увеличились»

Сохранение льготных налоговых ставок, изменения в выдаче патентов и затраты на школьные учебники обсудили сегодня на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ. Чем окончилась дискуссия – в обзоре «Татар-информ».

Нормативы финансового обеспечения школ и детсадов на следующий год обсудили на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы неплохо выглядим, раз такая поддержка»

Депутаты рассмотрели законопроекты, которыми утверждаются нормативы финансового обеспечения школ и детсадов на следующий год. Они принимаются ежегодно, чтобы предусмотреть расходы на образование в бюджете республики. «Индекс-дефлятор по нормативам на 2023 год составляет 10%», – рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, представляя проекты законов.

Он отметил, что в этом году впервые в нормативах финансового обеспечения отражено приобретение учебников для школ. Так, со следующего года муниципальным образованиям будут предоставляться субвенции на закупку учебников для образовательных организаций. Ранее учебники и учебные пособия для школ республики закупались централизованно за счет регионального бюджета.

«Со следующего года муниципалитеты будут самостоятельно закупать учебники в пределах средств субвенций в рамках федерального образовательного стандарта. При этом останется возможность и централизованной закупки при выделении дополнительных средств из бюджета республики», – уточнил министр.

По словам Хадиуллина, в этом году покупка учебников на одного ученика обошлась в 1466 рублей. Со следующего года затраты вырастут. «Начальные классы – 1358 рублей, 5 – 9 классы – 2071 рубль, 10 – 11 классы – 2589 рублей. Это существенное повышение затрат на учебники на одного учащегося. Федеральный перечень учебников должен соблюдаться, мы это будем контролировать», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки также сообщил депутатам, что в 2020 году Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа был на «последних позициях по затратам на учебники». В прошлом году, когда было выделено дополнительное финансирование, республика вышла на третье место.

Ильсур Хадиуллин отметил, что в этом году впервые в нормативах финансового обеспечения отражено приобретение учебников для школ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«А в целом по общим затратам на учебники мы как выглядим?» – спросил у министра зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

«Мы неплохо выглядим, раз такая поддержка. Были годы, когда мы выделяли 640 и 850 рублей на учебники. Затраты увеличились из-за роста стоимости учебников. Это основная причина. А перечень учебников и их количество остались на прежнем уровне. Летом только на 51 млн рублей закупили учебники по родному русскому языку», – заявил Хадиуллин.

Зампредседателя комитета Камиль Нугаев добавил, что выросли цены не только на учебники, но и на школьные тетради. «Если бы это было возможно, то учителя не просили бы приносить детей бумагу, что-то покупать. Не самые плохие тетради стоят 35 рублей, а нормальные – 70 рублей», – сказал он.

На это министр ответил, что в нормативах расходные материалы не учтены. Предусмотрено финансирование на зарплаты педработников, которые реализуют ФГОС, учебники и технические средства обучения. «А тетради – это расходные материалы, их покупают родители», – пояснил он.

«Федеральный закон дает нам возможность продлить льготы еще на год»

В Татарстане хотят продлить до 1 января 2024 года пониженный налог на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Льготная ставка сохранится на уровне 13,5%. Соответствующий законопроект также поддержали парламентарии.

Леонид Якунин: «Федеральный закон дает нам возможность продлить льготы еще на один год» Фото: gossov.tatarstan.ru

Пониженные налоги сохранятся для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, а также для организаций, которые получают 100-процентный доход от услуг многоуровневых и подземных стоянок на 150 машиномест, введенных в эксплуатацию в 2011 – 2013 годах.

«Все это действовало и в этом году, но федеральный закон дает нам возможность продлить льготы еще на один год. Здесь выпадающие доходы по году составляют скромную сумму – 1,7 млн рублей», – сказал председатель комитета Леонид Якунин.

Марат Ахметов поинтересовался, насколько необходимо продлевать льготы. «Они убыточно работают?» – спросил он.

Якунин ответил, что работают не в убыток, но в свое время они не заполнялись. «Специально было принято решение для того, чтобы эти стоянки начали работать в полную силу», – уточнил он.

«В свое время никого нельзя было уговорить строить парковки, потому что это было очень дорого. Поэтому давали льготы. Окупаемость по их бизнес-планам была свыше 10 лет, мы могли дать льготы на меньший период. Сейчас новые строятся, мы даем им», – добавил депутат Леонид Барышев.

«Поступали заявления, чтобы включить в патент именно это направление»

На заседании депутаты так же рассмотрели законопроект, касающийся патентной системы налогообложения. В частности, в Татарстане планируют не выдавать патенты для изготовления ювелирных изделий по индивидуальному заказу.

Айрат Шамсиев отметил, что по федеральному закону с 1 января 2023 года запрещено применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли Фото: © gossov.tatarstan.ru

«Внесение изменений в закон требуется именно в части исключения из перечня вида предпринимательской деятельности, на которую выдается патент, – изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения», – пояснил первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.

Он пояснил, что по этому виду деятельности в Татарстане не выдано ни одного патента. Вместе с тем на ремонт ювелирных изделий и изготовление бижутерии предприниматели получили 34 патента. «Ограничения по применению специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые ремонтируют ювелирные изделия и изготавливают бижутерию», – уточнил докладчик.

Шамсиев добавил, что по федеральному закону с 1 января 2023 года запрещено применять специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения) в ювелирной отрасли, связанной с драгоценными металлами. Это касается производства и реализации ювелирных изделий.

«Поступали заявления, чтобы включить в патент именно это направление. К сожалению, год прошел, никто не активизировался», – заметил Леонид Якунин.

Кроме того, на заседании парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает переименование территорий опережающего социально-экономического развития в территории опережающего развития. «Указанное изменение обусловлено встречающимся на практике смешением понятий “территории опережающего социально-экономического развития” и “особые экономическое зоны” и их правовых режимов», – подчеркнул Якунин.

«Уволились опытные сотрудники из-за будоражащих наших пенсионеров сообщений»

В завершение заседания выступила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Елена Полякова. Ее депутаты пригласили для разъяснения ситуации с начислением пенсий из-за обращений граждан.

Елену Полякову пригласили для разъяснения ситуации с начислением пенсий из-за обращений граждан Фото: gossov.tatarstan.ru

«К сожалению, есть фейковые вбросы в средства массовой информации, которые не дают нам спокойно работать. В частности, в этом году были сообщения в адрес получателей пенсий о том, что если они не уволятся, то потеряют индексацию навсегда. Это однозначно неверно и неправда, никогда такого не произойдет. Любой пенсионер, который имеет личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, видит, что размер его пенсии в период работы индексируется так же, как и пенсии неработающих граждан», – заявила Полякова.

Она сообщила, что в ведомство обратились представители «Завода имени Серго» из-за большого количества увольнений пенсионеров. «А у них был госзаказ, и уволились опытные сотрудники именно из-за несправедливых и будоражащих наших пенсионеров сообщений. Они сначала хотят получить индексацию, а потом устроиться на работу», – добавила спикер.

Представитель Пенсионного фонда подчеркнула, что если пенсионер в течение месяца не работал, то производится индексация пенсии. «Она уже не отбирается никогда. Индексацию мы заплатим через три полных месяца. Будет теряться следующая индексация, которая произойдет в период работы данного пенсионера в последующем», – заметила Полякова.

«Наверное, теперь людей можно успокоить – они ничего не теряют. Люди ведь говорят о том, что объединение фондов [Пенсионного фонда и Фонда социального страхования] может изменить какую-то систему и не все получат индексацию с выходом на пенсию», – подытожил Якунин.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»