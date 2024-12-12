Хабиров заявил о серьезных угрозах целостности памятника Салавату Юлаеву в Уфе

В Башкортостане планируют незамедлительно начать работы по реставрации памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Об этом заявил в своем послании Государственному Собранию — Курултаю РБ глава республики Радий Хабиров.

Проведенная экспертиза выявила серьезные проблемы, которые грозят нарушением целостности монумента, расположенного в Уфе. В решении этого вопроса «нельзя проявлять слабость и безответственность», подчеркнул Хабиров.

«Считаю, что любые спекуляции по этому поводу глупы и недопустимы. Сохранить для потомков символ республики — наш священный долг», — цитирует его «Башинформ».

Памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Начать работы по его сохранению планируют уже в следующем году. Риски для сохранности памятника несет в том числе движение грунтов, которое наблюдается на территории, где он расположен. В связи с этим специалисты не только отреставрируют скульптуру, но и фундаментное основание, усилят сам курган.