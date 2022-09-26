Хабиров запретил чиновникам выпрашивать отсрочку от призыва для своих близких

Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов, запретив им просить для своих близких, родсвтенников и знакомых отсрочку от призыва на службу или бронь. он призвал чиновников действовать строго по закону.

«Если повестка придет вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них», – сказал он подчиненным во время мобилизационного совещания. Он также поручил администрации и военному комиссариату назначить на площадках подготовки резервистов своих представителей в должности советника главы республики.

Родным и близким мобилизованных Хабиров поручил оказать такую же поддержку, как семьям действующих и погибших военнослужащих, сообщается на официальном сайте главы Башкирии.

Напомним, 21 сентября Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву в зоне проведения военной спецоперации на Украине подлежат 300 тыс. резервистов, подробнее об основных правилах призыва можно прочитать в материале.