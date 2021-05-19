Хабиров занял третье место в рейтинге губернаторов по развитию спорта

Глава Башкортостана Радий Хабиров занял третье место в рейтинге российских губернаторов, которые уделяют большое внимание развитию спорта. Рейтинг подготовлен Центром политической конъюнктуры (ЦПК). Первое место в рейтинге у мэра Москвы Сергея Собянина, второе — у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Хабиров, как отмечают исследователи, — один из самых упоминаемых глав регионов в социальных сетях по спортивной тематике, сообщает ИА «Башинформ». Издание, ссылаясь на официальное сообщение аналитиков ЦПК, пишет, что «роль регионов в популяризации спорта можно замерить посредством анализа числа и характера их упоминаний в контексте спортивной тематики в социальных сетях». Лидером по этому показателю стал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, на втором месте — губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третье место — у главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Комментируя итоги исследования, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов отметил, что и глава республики, и правительство уделяют серьезное внимание развитию отрасли. «У нас строятся спортивные объекты, сегодня по количеству спортобъектов мы вторые в России — по всей республике у нас более 12 тысяч объектов физической культуры и спорта. Это фундамент», — сказал Хабибов. Он также добавил, что руководитель региона в социальных сетях задает тренд здорового образа жизни.

Руслан Хабибов напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу — к 2024 довести до 55% долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Глава регионального Минспорта привел данные статистики, согласно которой за последние два года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло более 1,8 млн человек, что составляет 48,54% от общей численности населения.