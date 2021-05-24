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24 мая 2021  11:48

Хабиров: Вакцинация – единственный инструмент остановить коронавирус

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Вакцинация является единственным возможным инструментом для остановки коронавируса. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкортостана заявил глава республики Радий Хабиров. Вакцинацию он назвал главной задачей настоящего времени, передает ИА «Башинформ».

Как сообщил вице-премьер правительства РБ — министр здравоохранения Максим Забелин, на территорию республики поставлены 386 374 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. На июнь запланирована поставка более 200 тыс. вакцин. В Башкирии имеется опыт использования всех трех зарегистрированных вакцин.
 

#коронавирус #Вакцинация
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