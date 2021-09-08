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8 сентября 2021  11:11

Хабиров учредил четыре гранта по 75 млн рублей на научные исследования

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Указ о мерах государственной поддержки научных исследований, которые проводятся в Башкирии под руководством ведущих ученых, подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Согласно документу, учреждено четыре гранта по 75 млн рублей. Средства будут выделены в форме субсидий из регионального бюджета. Период, в который выделят средства, — с 2021-го по 2023 год. Гранты будут выплачиваться и каждые последующие четыре года.

Конкурс на получение грантов будет проводить Минобрнауки РБ.

#башкирия #гранты #радий хабиров #научные исследования
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