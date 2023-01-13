Хабиров: У каждой семьи в Башкирии есть своя история, связанная с Муртазой Рахимовым

Политический тяжеловес, лидер, которого искренне уважали главы регионов и братских стран, но в то же время простой и земной человек — таким людям запомнится Первый Президент Башкирии Муртаза Рахимов, уверен действующий глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что Рахимов был настоящим сыном башкирского народа, который сумел сохранить республику в непростые времена и сделать ее регионом-лидером.

«Сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи — очень сложной, очень непростой, когда решалась судьба и нашей республики, и всей нашей страны. Муртаза Губайдуллович был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет, и в то же время мы помним его очень простым и земным человеком. Его искренне уважали руководители многих регионов, братских стран, его считали политическим тяжеловесом, мудрым аксакалом и к его мнению всегда прислушивались», — напомнил Хабиров.

Он поблагодарил Рахимова за то, что тот превратил Башкирию в регион-лидер, авторитетный субъект Федерации, за заботу о населении, башкирском языке, культуре и традициях своего народа.

«Это действительно невероятно, что у каждой семьи в Башкирии есть своя история, связанная с Муртазой Губайдулловичем, есть добрая память о нем. Очень многие вспоминают его рукопожатие, поддержку, добрые слова, а иногда укоры и жесткие наставления. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы все сегодня говорим вам спасибо за все — помощь, мудрые советы, ваше доверие», — сказал он.

Напомним, Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Церемония прощания с ним проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, сейчас идет официальная часть церемонии. Проститься с ним приехали также Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.