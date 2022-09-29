Хабиров рассказал, что первый вице-премьер Башкирии уходит на Украину добровольцем

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Азат Бадранов написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию, сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Радий Хабиров.

«Я поддержал его в этом решении. Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом», – написал он.

Он добавил, что другие чиновники тоже «спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами».



Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Предполагается, что для службы в зоне проведения спецоперации призовут порядка 300 тыс. резервистов.