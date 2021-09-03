Хабиров проведет большую ежегодную пресс-конференцию 8 сентября

В предстоящую среду, 8 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров даст традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Глава региона в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей республики. Трансляцию будут вести телеканалы БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и социальные сети администрации главы республики.

Вопросы можно задать, оставив комментарий на страницах Радия Хабирова во «ВКонтакте», FaceBook, «Одноклассниках» и Instagram.

Также можно отправить видеовопрос, который нужно записать на камеру мобильного телефона и загрузить в специальном разделе на сайте.

Во время прямой линии-2021 Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов активнее общаться с жителями через социальные сети, о чем сообщало ИА «Татар-информ».