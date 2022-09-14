Хабиров предложил установить в Башкортостане памятник героям спецоперации на Украине

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил установить в республике памятник героям специальной военной операции на Украине, который при этом еще бы и воплощал идею дружбы народов. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов.

Это предложение руководитель региона сформулировал на заседании политсовета партии «Единая Россия». При этом он напомнил, что «Родину защищают представители разных национальностей».

Ранее на заседании Правительства Башкортостана Хабиров, упомянув погибших на Украине местных уроженцев, которые стали Героями России, заявил: «Посмотрите, все народы воюют, все народы пошли защищать свою страну».

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.