Хабиров: По праву считаем Шаляпина башкортостанским артистом

Федор Шаляпин состоялся в Уфе как большой артист, поэтому жители республики могут по праву считать его своим, башкортостанским артистом. Об этом после открытия Музея музыки известного оперного певца заявил в своем телеграм-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Уверен, что новый музей будет столь же популярен у жителей республики, у детей, как и соседний Музей полярников имени Валериана Альбанова. А наш музейный квартал, который появился в центре города, будем развивать и дальше», — написал он.

Хабиров отметил, что с продолжением работы над Музеем возвращенных имен все яснее становится виден вклад региона и его жителей в развитие России и мира.

«Многие имена и фамилии не знакомы широкому кругу людей, поэтому нам нужно вернуть их молодому поколению», — подчеркнул глава республики.

Как сообщает «Башинформ», музей разместился в архитектурном памятнике XIX века — реконструированном особняке купцов Соловьевых. В здании расположено несколько экспозиционных залов, посвященных развитию классической музыки в регионе, приезду и работе Шаляпина в Уфе, его лучшим ролям на мировой оперной сцене. Также гости могут увидеть, как была устроена гримерная артиста.