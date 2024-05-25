Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хабиров: По праву считаем Шаляпина башкортостанским артистом
Федор Шаляпин состоялся в Уфе как большой артист, поэтому жители республики могут по праву считать его своим, башкортостанским артистом. Об этом после открытия Музея музыки известного оперного певца заявил в своем телеграм-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Уверен, что новый музей будет столь же популярен у жителей республики, у детей, как и соседний Музей полярников имени Валериана Альбанова. А наш музейный квартал, который появился в центре города, будем развивать и дальше», — написал он.
Хабиров отметил, что с продолжением работы над Музеем возвращенных имен все яснее становится виден вклад региона и его жителей в развитие России и мира.
«Многие имена и фамилии не знакомы широкому кругу людей, поэтому нам нужно вернуть их молодому поколению», — подчеркнул глава республики.
Как сообщает «Башинформ», музей разместился в архитектурном памятнике XIX века — реконструированном особняке купцов Соловьевых. В здании расположено несколько экспозиционных залов, посвященных развитию классической музыки в регионе, приезду и работе Шаляпина в Уфе, его лучшим ролям на мировой оперной сцене. Также гости могут увидеть, как была устроена гримерная артиста.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»