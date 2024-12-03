Хабиров отреагировал на слухи о своей отставке: Это уже часть работы

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время прямой линии ответил на вопрос о своей воможной отставке. По его словам, эти слухи не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

По мнению главы региона, подобные фейки вбрасываются ради дестабилизации ситуации, так как он находится на высокой публичной должности и решает множество вопросов, от которых зависят судьбы людей. Впервые подобные слухи появились в октябре 2018 года, когда начался предыдущий срок Хабирова на должности главы Башкортостана.

«Слухам верить нельзя, они мешают жить. <...> Когда ты находишься на высокой публичной должности, то, что про тебя придумывают, — часть работы», — полагает он.

Хабиров подчеркнул, что никуда не собирается уходить, к этому уже пора привыкнуть. То же касается и Андрея Назарова — после формирования Правительства республики тот по-прежнему будет занимать пост Премьер-министра.

«Правительство в прошедший период моей работы достаточно хорошо справилось с задачами, которые возникали, в очень нестандартных условиях приходилось действовать, какие-то вызовы решать <...> Признателен за эту работу Андрею Геннадьевичу. Мы договорились, что он ее продолжит», — заключил глава РБ.