Хабиров отметил вклад Шаймиева в сохранение и развитие татарского языка и культуры

В адрес Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева продолжают поступать поздравления с 85-летием. Телеграмму юбиляру направил и глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Он, в частности, отметил служение Минтимера Шаймиева родному Татарстану, выдающийся вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры», — передает портал Правительства РТ.

Также к поздравлениям присоединились гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, президент Российской академии художеств Церетели, Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.