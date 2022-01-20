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Официальная хроника
20 января 2022  13:37

Хабиров отметил вклад Шаймиева в сохранение и развитие татарского языка и культуры

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В адрес Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева продолжают поступать поздравления с 85-летием. Телеграмму юбиляру направил и глава Башкортостана Радий Хабиров. 

«Он, в частности, отметил служение Минтимера Шаймиева родному Татарстану, выдающийся вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры», — передает портал Правительства РТ. 

Также к поздравлениям присоединились гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, президент Российской академии художеств Церетели, Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

#Шаймиеву-85 #Минтимер Шаймиев #Радий Хабиров
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