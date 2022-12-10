Хабиров назвал «трутнями и ничтожествами» уехавших из страны россиян

Глава Башкортостана Радий Хабиров жестко раскритиковал россиян, уехавших из страны после начала военной спецоперации. Он назвал их «предателями и ничтожествами», призвав при этом «проявить милосердие» к тем, кто решил вернуться в родную страну. Свои заявления глава региона сделал на встрече с представителями ветеранских и патриотических организаций республики, приуроченной ко Дню Героев Отечества.

«Под боком развелось столько предателей, трутней и ничтожеств. Людей, которые ненавидят Россию, Башкортостан, нас с вами. Я даже не знаю, что они вообще любят. Эти люди называли себя патриотами, но первые же и сбежали, наговорив про свою страну гадостей. Этой шелухи у нас немного и она отваливается!», – приводит его слова «Башинформ».

Сферы и должности, которые занимали покинувшие россияне, должны занять «нормальные люди, которые любят свою страну», добавил глава Башкирии.

Напомним, накануне в России отмечали День Героев Отечества. На встрече с общественниками Хабиров также сообщил, что в ближайшее время в зону проведения СВО отправится третий башкирский батальон.