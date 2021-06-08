Хабиров назначил нового министра транспорта Башкирии

Новым министром транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана назначен Александр Булушев. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщает ИА «Башинформ».

Александр Булушев родился 16 сентября 1967 года в Новосибирской области. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Он возглавлял ООО «Промгеосырье», работал заместителем директора «БитумОйл», трудился индивидуальным предпринимателем.

Прежний министр Алан Марзаев в феврале текущего года ушел в отставку по собственному желанию. С этого момента исполнял обязанности руководителя ведомства Виктор Жульков.

Как отмечает издание, перед новым министром поставлены задачи по привлечению федеральных средств на крупные инфраструктурные проекты, снижению аварийности и смертности на дорогах, повышению безопасности и экологичности общественного транспорта. Он также должен решить ряд других вопросов.

