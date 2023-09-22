Хабиров на форуме «Вся Россия» объяснил, почему в Башкирии закрываются киоски печати

Сокращение киосков печати, развитие СМИ и сотрудничество с журналистами Татарстана стали основными темами выступления главы Башкирии Радия Хабирова на медиафоруме «Вся Россия». Событие проходит в Сочи.

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова обратила внимание гостя на то, что только за последний год в Башкирии закрылось 185 точек распространения прессы. В итоге на многомиллионную республику остается лишь 61 такой объект.

«Но что я каждый раз говорю нашим коллегам, соратникам, журналистам: что мы тоже все-таки должны двигаться вперед — в тренде тех событий, явлений и жизни, которая происходит, уходить от архаичности, которая присуща, и делать так, чтобы это становилось интересно. Это касается всего: информационной политики, способа доставки и всех процессов», — заметил он в ответ на вопрос.

Кроме того, глава республики положительно отозвался о сотрудничестве журналистов Татарстана и Башкирии и поблагодарил руководство РТ за помощь, оказанную в период проведения частичной мобилизации. Он напомнил, что в Башкортостане нет воинских частей, поэтому мобилизованные проходили боевое слаживание в других регионах, в том числе Татарстане. «Все главы этих субъектов — я лично разговаривал с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] — они оказали особое внимание всем тем, кто пришел», — подчеркнул он.

Видео: © Алсу Исмагилова / «Татар-информ»